Die MedTriX GmbH mit ihrem Standort Wien ist ein medizinischer Kommunikationsdienstleister und verfügt über eine branchenweit einmalige HCP-Datenintelligenz.

Alles was wir tun, ist darauf ausgerichtet, die beste Lösung in einer immer komplexer werdenden Medienwelt zu finden. Dabei orientieren wir uns an sich verändernden Bedürfnissen, beziehen Zielgruppen aktiv in die Entwicklung mit ein und setzen auf innovative Technologien. Getreu unserem Motto «we care for media solutions».

Um diesen Lösungsanspruch noch mehr gerecht zu werden, haben wir uns gemeinsam mit MedTriX Schweiz und MedTriX Deutschland zu einem starken Verbund zusammengeschlossen: Die MedTriX Group – ein neuer Verbund für eine neue Zeit.